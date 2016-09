IFAJ-Kongress in Schottland

(ep) Der internationale Kongress der Agrarjournalisten fand in diesem Jahr vom 4. bis 8. September im schottischen Aberdeen statt. 210 Journalistinnen und Journalisten aus 37 Ländern nahmen Teil, darunter sieben aus der Schweiz (Jonas Ingold, Julia Schwery, Jeanne Woodtli, Colette Schmid-Lanz, Adrian Krebs, Hans Müller und David Eppenberger) und natürlich Markus Rediger, der als IFAJ-Präsident bestätigt wurde. Schottland stand gerade unter dem Bann der anstehenden Abstimmung über die Unabhängigkeit vom britischen Empire. Die Anspannung und drohende Unsicherheiten insbesondere für die Landwirtschaft waren spürbar.

Der Donnerstag Morgen war der schottischen Landwirtschaft gewidmet, die sich auf knapp 15 Prozent der Landesfläche konzentrieren muss, der Rest des Landes gilt als nicht kultivierbar. Am Nachmittag reiste die Gruppe zu einem Bauernhof, der die Milch seiner rund 300 Kühe zum grössten Teil für die Speiseeis-Produktion im grossen Stil verwendet (www.mackies.co.uk). Das Barbecue im Festzelt am Abend war dann geprägt von Kälte und Nässe. Überhaupt zeigte sich das Wetter an praktisch allen Tagen von der typisch schottischen Seite.

An den restlichen Tagen konnten die Teilnehmenden zwischen fünf Exkursionen auswählen: Arable and Whisky, Market Makers, Beef and Red Meat, Potatoes and Field Crops, Diversification, Forestry and Energy. Die Abende waren allesamt durch mehr oder weniger grosse Bankette belegt. Ein Abend widmete sich speziell dem schottischen Agrarjournalisten Joe Watson, der diesen Frühling überraschend gestorben war.

Zurück bleiben viele tolle Eindrücke einer Landwirtschaft, die aus seinen beschränkten Böden erstaunlich viel herausholt. Etwas störend war einzig die Überpräsenz der Sponsoren: An Massey-Ferguson wird sich bestimmt jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin noch lange erinnern…

www.ifaj204.com

Bilder zum Kongress auf Flickr

Artikel in Schweizer Fachmedien zum Kongress:

Ein Gang ins Ungewisse (LID-Mediendienst)