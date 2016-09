Interessanter Ausflug ins «Heumilch»-Land

15 Agrarjournalistinnen und -journalisten des ENAJ aus neun verschiedenen Nationen machten sich Anfang September auf Einladung des Verbandes der Agrarjournalisten in Österreich (VAÖ) auf zu einer Reise ins Tirol. Das Ganze wurde im Rahmen des European Network of Agricultural Journalists (ENAJ) organisiert. Der VAÖ machte die Berglandwirtschaft zum Hauptthema des Trips.

Vom Treffpunkt am Flughafen in München ging es direkt ins Tirol nach Wörgl zum Erbhof Schwoicherbauer. Dort wird auf rund 17 Hektaren biologische Milchwirtschaft betrieben. Das Hauptprodukt ist ein Weichkäse, der in einer kleinen Käserei selbst hergestellt wird. Die Familie verkauft den «Camembert» erfolgreich in Filialen der Supermarktkette Mpreis. Zudem werden Zimmer vermietet und sonstige gastronomische Dienstleistungen angeboten. Das ist typisch für die Region, wo Landwirtschaft und Tourismus extrem eng miteinander verbunden sind. Viele Betriebe überleben nur dank einem Nebeneinkommen aus dem Tourismus. Die Landpreise sind exorbitant hoch (bis zu 600000 Euro pro Hektare), weshalb es kaum Expansionsmöglichkeiten gibt. Am Nachmittag besuchte die Gruppe das Innovationscenter der Lindner Traktoren in Kundl. Lindner ist ein typischer Nischenanbieter im Landwirtschaftsmaschinen-Bereich, mit Spezialgebiet Berglandwirtschaft. Viele Lindner-Fahrzeuge fahren deshalb auch in der Schweiz. Zum Abschluss durften die Journalistinnen und Journalisten eine Probefahrt auf dem neusten Traktor «Lintrac» machen.

Der zweite Tag stand im Zeichen der «Heumilch». 15 Prozent der österreichischen Milch wird nach diesem Standard produziert, das heisst nur mit Heu und etwas Kraftfutter und ganz ohne Silage. Wer dazu noch Bio macht, erhält eine noch attraktivere Zusatzprämie auf den sonst auch in Österreich zurzeit geringen Milchpreis von unter 30 Cent für Standardmilch. Heumilch-Produkte werden in Österreich sehr erfolgreich vermarktet. Als Beispielbetrieb besuchte die Journalistenschar den Bergbetrieb und die dazugehörende Alm der Familien Hauser in Stummerberg.

Zum Abschluss stand am Samstag ein Referat von Florian Schipflinger von Arche Austria in Aurach/Kitzbühl auf dem Programm. Als Gastgeber wirkte der Hallerwirt, der seit Jahren eine Pinzgauer-Kuhherde unterhält.

Zahlreiche kulinarische Höhepunkte bildeten die i-Pünktchen auf dem hervorragend organisierten und sehr interessanten Fachausflug. Es war wiederum eine gute Gelegenheit, sich mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Eine Horizonterweiterung, die zwischendurch einfach gut tut! Herzlicher Dank an die Organisatoren Stefan Nimmervoll und Annette Weber!

David Eppenberger