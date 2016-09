Oensinger Rindsplätzli und Hamburger

Oensingen ist eines der «Fleischzentren» der Schweiz, hier schlachtet und verarbeitet die Coop-Tochter Bell einen Grossteil der Rinder und Kühe. Ein Blick hinter die Kulissen.

Im solothurneschen Oensingen, an optimaler Verkehrslage, liegt der wichtigste Verarbeitungsstandort von Bell für Rindfleisch. Hier werden pro Stunde 50 bis 80 Tiere verarbeitet, pro Jahr sind es 30‘000 Tonnen Rindfleisch, die das Werk in Oensingen verlassen, rund ein Viertel der Frischfteischproduktion von Bell.

Als Besucher sieht man hier, wie die Tiere bereits an den Hinterbeinen aufgehängt um die Ecke kommen, bereit, damit der Kopf abgetrennt, die Haut abgezogen werden kann. Dann werden die Ohrmarken entfernt und ans Tier gehängt. Dann wird das Tier halbiert. Haut und Innereien liefert Bell an die Verwertungsfirma Centravo. Diese baut gleich nebenan einen neuen Verwertungsbetrieb, statt nach Lyss wird ein Teil der Nebenprodukte künftig an den Nachbarn geliefert.

Zum ganzen Alimenta-Artikel (PDF)

Der Bericht in der Alimenta ist aus einem Besuch der Schweizer Agrarjournalisten von Anfang September bei Bell in Gensingen entstanden.