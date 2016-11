SVAJ-Generalversammlung: Zebufleisch und AP 2014-17

Die Generalversammlung der Schweizer Agrarjournalisten (SVAJ) fand am 28. Juni auf dem Erlebnisbauernhof Berchtoldshof der Familie Jakob (www.berchtoldshof.ch) in Bätterkinden statt. SVAJ-Präsident Roland Wyss führte zackig durch die rund einstündige Versammlung. Die rund 30 anwesenden Mitglieder stimmten der Jahresrechnung und dem Jahresbericht zu und wählten Ferdinand Oberer (Redaktor der Zeitschrift WALD und HOLZ) neu in den Vorstand. Er ersetzt Alain Douard, der nach vielen Jahren von seinem Amt zurücktrat. Claire Muller wurde zudem neu zur Vizepräsidentin gewählt. Anschliessend servierte die Gastfamilie das Mittagessen, unter anderem garniert mit Fleisch von den auf dem Hof gehaltenen Mini-Zebus.

Am Nachmittag richtete Lobag-Präsident Hans Jörg Rüegsegger ein Grusswort an die Gruppe. Anschliessend diskutierten Markus Ritter, Präsident Schweizerischer Bauernverband und Bernard Lehmann, Direktor Bundesamt für Landwirtschaft unter der Moderation von Roland Wyss über den aktuellen Stand der AP 2014-17. Was lernten die anwesenden Agrarjournalistinnen und -journalisten dabei? Es besteht eine grosse Unsicherheit bei den Bauern über die Auswirkung der neuen Bestimmungen auf ihren Betrieb, der Vernehmlassungsbericht zu den Verordnungen der AP 2014-17 besteht aus 7000 Seiten, der administrative Aufwand für die neuen Massnahmen soll rund 20 Stunden betragen und bei den Direktzahlungen (DZ) fliessen unter dem neuen Regime 33 Franken pro Hektare vom Tal- ins Berggebiet. Markus Ritter glaubt, dass bei einem allfälligen Referendum die Vernunft bei den Bauern siegen wird, sieht aber trotzdem ein beträchtliches Risiko einer innerlandwirtschaftlichen Zerreissprobe. Und was würde bei einer Annahme eines Referendums passieren? Man würde mit dem bisherigen System weiterfahren. «Die allgemeinen DZ müssten aber sicher gekürzt werden», so Lehmann. Die Teilnahme an den zusätzlichen DZ-Programmen (Tierhaltung, Ökologie etc.) sei so gross, dass das Budget nicht mehr für alle allgemeinen DZ reichen würde.

